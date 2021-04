JAKARTA - Untuk yang sedang kesepian, kini hiburan baru datang khusus untuk menemai malam harimu. Program baru dari StarHits yang mengerti kamu banget akhirnya tayang! Program bernama Rehat Sejenak ini akan nemenin kamu di setiap Jumat malam.

Rehat Sejenak merupakan program radio tengah malam untuk menemani jam-jam galau dan sesi overthinking para pendengar. Acara ini akan dipandu oleh presenter dan model Libra Akila, dan juga presenter dan penyiar radio Christian Chandra.

Baca Juga:

Rehat Sejenak: Program Baru StarHits yang Temani Kegalauan Viewers

Aksi Berbahaya Memakan Korban, Limbad Tumbang

Libra dan Christian akan mendengar keluhan dan curhatan dari pendengar melalui telepon. Di episode pertama, kedua orang ini menerima curahan hati seorang wanita yang sedang menjalani hubungan tanpa status yang tidak direstui.

Wanita ini bercerita bahwa ia menjalani hubungan dengan seorang pria, namun pria ini mengatakan bahwa hubungan mereka tidak direstui oleh keluarganya.

“Gue pengen ngomong sama dia, hey the future is up to us” ujar penelepon.

Libra dan Christian menyetujui kata-kata dari penelepon tersebut. Mereka mendengarkan setiap curhatan dari penelepon dengan seksama lalu memberi saran dan solusi kepadanya.

“If he doesn’t wanna fight for me then why should I fight about him,” tutur Libra saat memberi saran kepada penelepon.

Selain memberi saran dan solusi dari masalah-masalah penelepon, Libra dan Christian memberi dukungan emosional berupa kata-kata semangat untuk para pendengar. Dengan mendengarkan Rehat Sejenak, beban pikiranmu siapa tau bisa berkurang, lho!

Yang suka galau malam-malam, yuk cek episode pertama di Rehat Sejenak di YouTube channel StarHits!

(aln)