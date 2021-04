SEOUL - Sempat tertunda, School 2021 kembali aktif mencari deretan pemainnya. Terbaru, mereka mendekati Cho Yi Hyun untuk memerankan tokoh utama wanita.

Portal media YTN Star melaporkan tim produksi telah mengkasting Cho Yi Hyun. Hal tersebut buru-buru diklarifikasi oleh Artist Company, agensi sang aktris.

"Cho Yi Hyun telah mendapatkan sebuah tawaran dari KBS untuk drama baru mereka, School 2021. Saat ini dia sedang mempertimbangkannya," jelas agensi, seperti dilansir Soompi, Jumat (2/4/2021).

Jika menerima tawaran ini, ChoYi Hyun akan beradu akting dengan Kim Yo Han. Member WEi tersebut dipercaya memerankan karakter Do Bin, seorang pelajar yang sekolah sambil bekerja.

Selain Yo Han, School 2021 sedang berusaha menggaet Kim Young Dae. Bintang Extraordinary You dan Penthouse tersebut sedang mempertimbangkan tawaran yang datang padanya.

Sementara itu, Cho Yi Hyun debut di dunia akting pada 2018 lewat berbagai web drama, film indie, dan drama TV. Ia pernah membintangi My Country, How to Buy a Friend dan juga Hospital Playlist.

