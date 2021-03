SEOUL - Lee Min Ki dan Nana beradu akting di drama komedi romantis Oh My Ladylord, yang tayang mulai 24 Maret kemarin. Bersama drummer CNBLUE, Kang Min Hyuk, ketiganya diceritakan terlibat kisah cinta segitiga.

Lee Min Ki dan Nana berperan sebagai dua tokoh utama, yakni Han Bi Soo dan Oh Joo In. Sementara Min Hyuk menjadi sahabat Oh Joo In, yang jatuh cinta padanya, Jung Yoo Jin.

Pertama kalinya adu akting, Lee Min Ki dan Nana saling memuji. Nana menyebut lawan mainnya itu mampu membawanya masuk ke dalam karakter lebih dalam.

"Mata Lee Min Ki sangat ekspresif. Saat aku menatap kedua mata itu, aku langsung bisa merasakan emosi dari adegan tersebut. Sebuah kehormatan bisa membintangi drama komedi romantis bersama master of romance," puji mantan personel After School itu, seperti dilansir Soompi, Jumat (26/3/2021).

Sementara Lee Min Ki mengatakan, "Nana memainkan karakter yang hangat. Ia sendiri adalah sosok yang hangat dan baik. Ketika ada masalah, alih-alih meributkan siapa yang benar atau salah, dia akan menerima keadaan dan menggunakan energinya dengan cara yang hangat."

Di Oh My Ladylord, karakter Han Bi Soo yang dihidupkan Lee Min Ki dikisahkan tak akan berkencan, sementara Oh Joo In tak bisa pacaran. Namun, takdir mempertemukan mereka saat Han Bi Soo menjadi penyewa kamar di rumah Oh Joo In.

