JAKARTA - Gelombang budaya K-Pop terus mengalir deras ke belahan dunia, termasuk Indonesia. Fans K-Pop di Indonesia menjadi salah satu pasar besar.

Demam K-Pop pun menghadirkan anak-anak muda yang kreatif dan berbakat. Biasanya mereka menampilkan bakat dan kemampuan mereka yang berkaitan dengan K-Pop melalui sosial media.

Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa saat ini banyak sekali yang sangat menggilai artis K-Pop yang terkenal rupawan tersebut. Musik dan lagu Idol K-Pop dikenal memiliki ciri khas tersendiri.

Baca Juga:

Park Seo Joon Puji Talenta Anak Muda Indonesia

Kabar Bahagia! SuperM Siap Comeback dengan Full Album Pertama

Hal yang identiknya dengan lagu K-Pop adalah beat dan melodi yang menyenangkan membuat siapapun akan ingin berjoget kala mendengar lagu ini. Namun selain hanya berjoget begitu saja, tentu bakat itu bisa juga dijadikan sebagai sarana kita untuk menguntungkan secara finansial.

Misalnya mengikuti ajang kompetisi pencarian bakat, seperti salah satu kompetisi yang diadakan oleh RCTI+ yaitu Show Your Talent, penasaran bagaimana kompetisinya? Kompetisi Show Your Talent ini adalah ajang pencarian bakat dalam fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+ .

“Dalam kompetisi Show Your Talent, disini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kalian yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Selain mendapat uang tunai kalian berkesempatan mendapatkan official merchandise T-Shirt Ikatan Cinta.” Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+.

Apapun bakatnya bisa mengikuti kompetisi ini, caranya sangat mudah hanya dengan meng-upload video bakat kedalam fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+. Setelah itu share video bakatmu ke teman atau saudara untuk vote video kamu sebanyak-banyaknya, seperti beberapa video dibawah ini:

Dance Cover Korean Song AESPA-Black Mamba by Black Major. Saksikan video selengkapnya melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/11772 dan beri dukungan dengan vote sebanyak-banyaknya.

Saksikan video selengkapnya melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/16845 dan beri dukungan dengan vote sebanyak-banyaknya.

Beberapa video yang bisa kamu jadikan sebagai inspirasi untuk ikutan juga dalam dance cover korean song. Kalau kamu merasa KPopers dan jago banget nge-dance, buruan deh! Langsung upload video kalian dalam kompetisi Show Your Talent di Aplikasi RCTI+.

Kompetisi ini sedang memasuki periode ke-3 mulai tanggal 11 Maret hingga 7 April 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan ya! Untuk info lebih lanjut dapat kamu cek pada link berikut https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/28 Yuk, buruan! Ikuti kompetisi nya dan dapatkan hadiah total 20 juta rupiah.

(aln)