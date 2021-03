SEOUL - Aktor Parasite, Choi Woo Shik dan bintang Itaewon Class, Kim Da Mi dipastikan membintangi drama Us That Year. Serial komedi romantis itu berkisah tentang perasaan rumit sepasang kekasih setelah putus.

Namun pasangan itu kembali bertemu, saat film dokumenter yang mereka rekam sedekade silam, tiba-tiba viral. Choi Woo Shik akan berperan sebagai Choi Woong, seorang pria dengan sifat kekanak-kanakan.

Namun dia akan menempatkan seluruh hatinya untuk sesuatu yang sangat ingin dilakukannya. Sementara Kim Da Mi menghidupkan lakon Gook Yeon Soo, yang selalu ingin menjadi nomor satu dalam hidupnya.

Setelah dewasa, dia berusaha menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berusaha menyembuhkan luka hatinya. Ini akan menjadi proyek reuni bagi Choi Woo Shik dan Kim Da Mi yang beradu akting dalam film The Witch, 2 tahun silam.

Drama Us That Year akan terdiri dari 16 episode dan akan memulai produksinya pada semester II-2021. Produksinya akan digarap oleh Studio N, rumah produksi di balik Strangers from Hell dan True Beauty.

Tak hanya versi drama, Studio N juga menggarap versi webtoon Us That Year. Jika versi drama bercerita dari kehidupan dewasa karakter utamanya, maka untuk webtoon menyoroti kehidupan masa SMA pemerannya. Menariknya lagi, webtoon Us That Year akan digarap setelah rumah produksi tersebut menyelesaikan versi dramanya.