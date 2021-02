SEOUL - WEi akhirnya resmi comeback untuk pertama kalinya sejak debut pada Oktober 2020. Pada Rabu (24/2/2021), boyband asuhan OUI Entertainment tersebut meluncurkan mini album ke-2 bertajuk IDENTITY: Challenge.

"Album ini mampu memperlihat WEi dalam melewati cobaan dan mengambil tantangan baru. Album ini juga menunjukkan aspirasi WEi," kata WEi dalam wawancara eksklusif bersama Okezone.

"Jika kami menunjukkan keberagaman di album debut kami, album ini menunjukkan kepada fans sisi percaya diri dan maskulin WEi melalui konsep menerima tantangan baru," lanjut mereka.

Menandai comeback kali ini, WEi merilis MV lagu utama mereka, All or Nothing. Keenam member tampil lebih kharismatik dan dewasa dalam bajutan baju serba hitam di video klip berdurasi 3 menit 35 detik tersebut.

All or Nothing merupakan lagu yang diproduksi oleh sang leader, Jang Dae Hyeon. Dalam penulisan lirik, ia dibantu oleh Kang Seok Hwa dan Kim Dong Han.

"Ini merupakan lagu hybrid trap dengan oriental scales yang memperlihatkan dinamika rap dan vokal WEi. Liriknya berisi kepercayaan diri WEi dan kemauan dalam mengambil tantangan," jelas WEi.

