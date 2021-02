JAKARTA - MNC Group terus berinovasi dan beradaptasi dalam membangkitkan industri perfilman Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah menbangun Movieland Lido City, outdoor production terbesar di Indonesia yang diharapkan dapat memfasilitasi para pelaku industri hiburan Tanah Air.

Direktur Utama MNC Studios International Tbk (MSIN) Ella Kartika mengatakan, Movieland dibangun untuk para sineas Indonesia maupun mancanegara yang jumlahnya diprediksi akan terus bertambah. Movieland adalah Most Integrated and One Stop Studios dan akan menjadi pusat industri film dan drama seri (TV & OTT) kelas dunia pertama di Indonesia.

“Movieland kami siapkan sebagai lokasi produksi film dan drama seri (TV & OTT) yang mengintegrasikan semua tahapan produksi mulai dari pra produksi, produksi sampai pasca produksi dengan konsep controllable environment yang akan berdampak positif pada kualitas produksi film dan drama seri (TV & OTT) di tanah air,” kata Ella Kartika dalam acara ground breaking Movieland, di MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/2/2021).

Secara rinci, Movieland mengusung konsep pusat industri film dan drama seri (TV & OTT) yang terintegrasi, dan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas produksi seperti backlot (lokasi shooting), sound stage (studio tertutup), peralatan produksi dengan teknologi mutakhir, hingga fasilitas pasca produksi dengan teknologi berkelas dunia.

Untuk backlot, Movieland akan menghadirkan berbagai kebutuhan area shooting terbuka, seperti area perumahan, pemukiman perkotaan, nuansa kota tua hingga lokasi shooting dengan suasana pedesaan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan shooting adegan kolosal, Movieland menyiapkan area alam terbuka (area flexible backlot), termasuk area berlatar kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Movieland juga dilengkapi dengan backlot berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, halte bis, sekolah, supermarket bahkan gedung dengan tampak muka seperti bandar udara. Fasilitas pendukung lainnya termasuk sound stage seluas 1500 meter per segi yang dilengkapi giant green screen dan water tank maupun set khusus penunjang produksi.

Kehadiran Movieland mendapat sambutan hangat dari sederet selebriti Indonesia. Rifky Balweel mengatakan Movieland menjadi salah satu lompatan besar bagi perfilman Indonesia.

"Menurut gue itu luar biasa banget dan salah satu lompatan besar bagi perfilman indonesia. Jujur gue bangga banget, kita jadi bisa compete sama produksi luar negeri. Selain Movieland, di sini nantinya juga entertainment and music bertaraf internasional. Itu menarik banget," ujarnya. Lebih lanjut Rifky menjelakan, konsep one stop production yang diusung Movieland secara tidak langsung juga sangat membantu para pelaku seni peran Indonesia. Khususnya dalam hal efisiensi waktu. "Kalau dipikir-pikir waktu syuting jadi lebih efisien. Movieland juga sangst membantu orang-orang artistik untuk membuat konten. Jadi mereka tidak perlu pusing memikirkan setting tempat, cukup pikirkan konsep dari kontennya," kata Rifky. "Semoga pembangunan Movieland berjalan lancar, orang-orang tertarik untuk bisa syuting di sini, dan pada akhirnya Indonesia bisa punya pengalaman pertelevisian yang lebih baik," tandasnya.