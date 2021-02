SEOUL - Aktris Gong Hyo Jin berpotensi kembali ke layar kaca dalam waktu dekat. Ilgan Sports melaporkan, Netflix menggaetnya untuk membintangi drama Woman of Crisis.

Dalam serial original Netflix itu, dia akan berperan sebagai penulis skenario yang menggarap makjang alias drama dengan plot berlebihan. Terkait pemberitaan tersebut, Management SOOP yang menaungi sang aktris pun buka suara.

"Gong Hyo Jin mempertimbangkan tawaran itu dengan sangat positif," ujar agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (9/2/2021).

Jika menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai Kim Ma Ri, penulis drama spesialis makjang. Drama karyanya memiliki plot provokatif dengan penceritaan cepat, karakter antagonis berbeda, dan kisah balas dendam yang luar biasa.

Karya-karyanya terbilang sukses dengan rating penonton di atas 35 persen. Hal inilah yang membuat Kim Ma Ri menjadi salah satu penulis skenario top di Korea Selatan.

Drama Women of Crisis juga akan menampilkan elemen-elemen yang ada dalam drama makjang. Misalnya seperti kehadiran pemeran utama yang kerap membuat penonton frustrasi hingga momen 'tertampar kimchi'.

Skenario drama tersebut ditulis oleh penulis Kim Soo Ah yang menggarap drama I Like It Hot dan Whatcha Wearin’. Sementara kursi sutradara diisi oleh Lee Won Suk yang pernah mengarahkan How to Use Guys with Secret Tips.

Drama ini akan menjadi proyek terbaru Gong Hyo Jin setelah membintangi serial When The Camellia Blooms pada akhir 2019. Sementara The Most Ordinary Love yang tayang pada tahun yang sama menjadi karya terakhirnya di layar lebar.*

