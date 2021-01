JAKARTA - Selama liburan akhir, tahun dan menyambut tahun baru 2021, GTV menyajikan program-program menarik dan berkualitas, ini sesuai dengan taglinenya “Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia”. Sederet movie Hollywood pilihan dihadirkan menemani masa liburan tahun baru, mulai dari movie family hingga movie kelas platinum dengan beragam judul favorit, genre yang variatif, dengan pilihan cerita terbaik yang dimainkan oleh bintang Hollywood papan atas.

Bahkan ada 2 judul film yang pertama kali tayang di televisi Indonesia (first on tv) yang bisa menghangatkan suasana ruang keluarga Anda. Semuanya terangkum dalam Parade Movie Tahun Baru Paling Jeger yang berlangsung setiap hari mulai 28 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021.

Sajian dari GTV tersebut disambut pemirsa, ini terbukti selama periode Minggu dan Selasa ini (27-29/12/2021) di 11 kota, performa GTV meningkat meraih audience share 7.5% dan menduduki posisi ke 6. GTV seperti tak mau ketinggalan dengan performa menawan RCTI yang meraih audience share 34.2 dan MNCTV 9.6 serta iNews yang meraih 1.7. Performa 4 TV MNC Media di jam Primetime (18.00 - 22.30), jika digabung menjadi 53% berdasarkan data Upper Middle, ini memang membuktikan program-program Televisi MNC Media semakin dicintai pemirsa.

Khusus untuk GTV performanya banyak disumbang dari Big movies platinum dan Big movies family, termasuk di dalamnya Parade Movie Tahun Baru yang menjadi andalan GTV di liburan tahun baru ini. Menurut Hary Martono – Programming Director GTV, “Selama liburan tahun baru, GTV menyajikan program hiburan keluarga bagi pemirsa Indonesia dengan sederet judul movie Hollywood pilihan yang istimewa, agar pemirsa bisa melewati masa liburan dengan aman dalam sebuah kebersamaan”.

Pilihan cerita bernuansa keluarga dari judul movie family yang bisa Anda nikmati di sore hari, tayang mulai 28 Desember hingga 1 Januari setiap pukul 15.00 WIB : Trolls, Shrek 2, Woody Woodpecker - pertama kali tayang di televisi Indonesia, Turbo, dan Mr. Peabody & Sherman, Home Alone, Home Alone 2 : Lost In New York.

Bagi para adrenaline junkie ada beberapa movie sequel yang bisa Anda tonton secara marathon dalam movie platinum penuh aksi di malam hari, tayang 28 Desember hingga 3 Januari mulai pukul 19.00 WIB : Jurassic World, Jurassic World : Fallen Kingdom – pertama kali tayang di televisi Indonesia, Hulk, The Incredible Hulk, Death Race 2, Furious 7, The Fate Of The Furious, X-Men Apocalyse, Transporter, dan Transporter 2.

Jadi, pastikan Anda sekeluarga menikmati liburan tahun baru dengan program-program menarik dan bermutu di GTV!

