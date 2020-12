SEOUL - Natal menjadi momen lagu All I Want For Christmas Is You kembali merangkak naik ke berbagai chart musik dunia. Lagu milik Mariah Carey itu bahkan merangsek naik ke top 10 Gaon Chart edisi 13-19 Desember 2020.

Melansir laman Gaon, Sabtu (26/12/2020), All I Want For Christmas Is You berhasil duduk di peringkat 6. Lagu ini mengumpulkan 18,241,035 selama sepekan kemarin.

Sementara dari posisi atas, kolaborasi Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS dari Show Me the Money season 9 masih menjadi raja. Lagu VVS mereka unggul jauh dengan 27,813,186.

Peringkat ke-2 ada Dynamite dari BTS, yang diikuti dengan Shiny Star dari Kyung Seo. Poin dua lagu tersebut berbeda tipis, yakni 20,881,939 untuk Dynamite, dan 20,237,372 untuk Shiny Star.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart kategori digital singles edisi 13-19 Desember:

1. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 27,813,186 Points

2. BTS - "Dynamite" - 20,881,939 Points

3. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 20,237,372 Points

4. LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY - "If Tomorrow Comes" - 19,970,940 Points

5. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 19,066,982 Points

6. Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You" - 18,241,035 Points

7. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 16,647,565 Points

8. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 15,824,684 Points

9. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 15,689,616 Points

10. Swings ft. Lee Hi, Simon D - "Villain" - 15,679,568 Points

(LID)