JAKARTA - Film pendek A Recipe for Seduction dijadwalkan akan tayang pada Minggu, 13 Desember 2020 mendatang di channel Lifetime. Film tersebut diketahui berkisah tentang pendiri KFC, Kolonel Sanders.

Dibintangi Mario Lopez, pria 47 tahun itu diketahui akan berperan sebagai pendiri dari restoran siap saji, KFC. Film ini bahkan menjanjikan tentang misteri, ketegangan, penipuan, permainan unggas, dan inti dari semuanya adalah cinta serta ayam goreng.

Saat diumumkan bahwa Mario Lopez didapuk untuk memerankan tokoh Kolonel Sanders, namanya sempat menjadi trending topik. Bahkan, Lifetime juga sempat menjadi trending mengikuti kehebohan Mario yang akan tampil pada 13 Desember 2020 mendatang di channel tersebut.

Dikutip dari Sindonews, bukan hanya sekali, KFC menjadikan Kolonel Sanders sebagai objek cinta. Sebelumnya ada novel bertajuk Tender Wings of Love, game simulasi I Love You Colonel Sanders: A Finger Licking Good Dating, hingga film A Recipe for Seduction.

Sementara itu, A Recipe for Seduction akan berkisah tentang persaingan cinta. Hingga muncullah Kolonel Sanders yang akan mengungkap misteri dari persaingan tersebut.

(edh)