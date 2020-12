Gisel dan Gempi memang selalu mencuri perhatian netizen dengan tingkah pola mereka yang menggemaskan, apalagi kalau melihat kekompakan mereka mengenakan outfit yang sama di berbagai kesempatan.

Sebagai Ibu, Gisel sangat pandai memilih outfit yang pas untuk mereka kenakan berdua. Hal itu seperti terlihat di unggahan akun sosial keluarga selebritis ini Yuk Intip 4 potret Outfit Gisel dan Gempi yang selalu kompak dan stylish.

Gemes Tampil cantik dengan Dress Kuning





Kompak Gisel dan Gempi ini terlihat tampil cantik dan menggemaskan mengenakan dress kuning tanpa lengan. Dress dengan design simple ini tampak manis dilengkapi kain transparan bermotif fauna. Tidak hanya baju yang kompakan, mereka juga mengenakan flat shoes hitam.

Memakai dress kembar bersamaan, dalam keterangan fotonya gisel menulis “Like mom like daughter, love you so much gempi *emot hati”.

Tampilan Rock Dibalut Dandan yang Super Lucu

Gisel dan Gempi kompak berdandan-dandan ala Halloween. Tahun ini mereka berdua kompak dengan make up Pop Art yang lucu. Keduanya sama sama menggunakan lengan pendek, Gisel memakai baju berwarna hitam dan Gempi memakai baju merah. Keduanya semakin terlihat kompak dengan model rambut cepol.

Dalam unggahan fotonya Gisel menuliskan bahwa ia ternyata ingin berpose serius dengan sang buah hati, namun sayang rupanya Gempi mulai susah untuk diarahkan. “Mau serius sama anak ini mah susah gaes, ujung ujungnya ngakak lagi ngakak lagi, I Love my best freind!.

TikTokan Pakai Baju Kembaran

Gempi memang terkenal aktif dengan kelincahanya bergoyang dengan menggunakan aplikasi video singkat itu, kali ini dia mengajak sang ibu Gisel untuk bergoyang bareng. Pada video yang dibagikan di Instagram ini mereka bergoyang “Tarik Sis Semongko” yang sempat viral.

Gisel dan Gempi lincah bergoyang dengan mengenakan baju berwarna kunyit. Gisel menggunakan kemeja lengan panjang dengan tali di pinggang, sedangkan Gempi menggunakan dress pendek dengan aksen ruffle di bahunya.

Liburan Bersama, Kompak Pakai Outer Tie Dye









Tidak hanya di rumah, kekompakan Mama Isel, begitu artis pemlik nama lengkap Gisel Anastasia ini juga terlihat bersama sang puteri. Seperti, saat berlibur di Pulai Macan Gisel dan Gempi terlihat kompak memakai outer tie dye berwarna putih dengan corak bir tua dan berpose memeluk Gempi di atas perahu boat.

Dalam keterangan fotonya Gisel menulis kita mulai dari foto in dulu aja yah terlalu banyak memori yang bikin gagal move on dari Pulau Macan ini.

CM

(yao)