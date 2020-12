JAKARTA - Episode perdana tayangan talent search The Next Didi Kempot Rabu malam (5/12/20) pukul 19.00 WIB, langsung membuat ambyar penonton di studio. Kolaborasi 5 Juri : Inul Darartista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan yang saling mengisi – membangun chemistry yang kuat, ditambah interaksi 2 host yang bikin rame : Irfan Hakin dan Andhika Pratama, menjadikan program ini sangat menghibur.

Kekuatan juri dan host tersebut melahirkan atmosfir sejuta rasa yang muncul di atas panggung The Next Didi Kempot. Komentar penuh canda yang mengundang tawa, cerita para kontestan yang menggugah hati, serta penampilan bernanyi talenta muda dan juga para juri mampu membawa perasaan yang tumpah ruah bagi penonton!

Dibuka dengan Danang Pradana yang memamerkan kuatnya vocal yang dimiliki, bersama Inul Daratista dan Cak Denny menyanyikan lagu Cidro karya Alm. Didi Kempot. Medley lagu indah ini pun berlanjut ketika Nur Bayan dan Via Vallen ikut bergabung menyanyikan lagu Pamer Bojo, salah satu lagu ciptaan sang Legenda yang begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Penampilan kelima Juri yang spektakuler ini menjadi pembuka yang begitu megah.

Babak Eliminasi yang diberi nama Episode Aksi Manggung dipenuhi oleh para talenta muda berbakat dari seluruh daerah di Indonesia. Pada setiap episode Aksi Manggung tampil 6 kontestan untuk menunjukkan talenta bernyanyinya di hadapan para juri, dan hanya 1 kontestan saja yang akan dipilih untuk maju ke babak final nanti.

Hendi, talenta muda asal Pekalongan berhasil lolos dengan membawakan lagu “Sewu Kuto” karya Alm. Didi Kempot. Suaranya yang kuat dan penghayatan total membuat Danang, Via Vallen dan Inul Daratista memberikan standing applause ketika Hendi selesai bernyayi.

“Aku melihat dia bernyanyi, dengan luar biasa. …sampai speechless sebenernya. Tapi, gini.. Hendi. Sebenernya bernyanyi seperti ini aku suka banget. Meskipun sekarang jamannya sudah Millenials, musiknya sudah diolah-alih. Tapi kamu membawakan lagu ini dengan feel yang cukup dalam sekali. Kalau dari penampilan yang lain, aku menemukan sosok mas Didi Kempot disini. Walaupun kamu tidak persis sama. Tetapi.. style kamu..” isak Inul Daratista tak kuasa berkata – kata lagi (5/12/20)

Suasana menjadi begitu haru karena ternyata Hendi melakukan banyak pengorbanan untuk sampai di panggung The Next Didi Kempot ini. Hendi yang memiliki keterbatasan penglihatan harus melakukan sebagian besar aktivitasnya dengan dibantu oleh sang istri. Hendi dan istri menceritakan bagaimana saat harus melewati proses audisi.

Atas persetujuan sang istri, Hendi menjual handphone milik istrinya dan mengaku berhutang kepada orang lain agar bisa membeli smartphone yang bisa mengoperasikan aplikasi zoom untuk kebutuhan interview sebagai salah satu tahapan audisi.

Mengetahui hal ini, bunda Inul tak ragu – ragu memberikan uang untuk melunasi hutang Hendi.

“Kamu hutang piro (berapa) ? Nanti aku ganti (lunasi) semuanya. Biar bisa kamu tuku (beli) handphone anyar (baru). Ini sekalian sama amplopnya. Mungkin bisa buat check up matanya juga bisa.” kata Inul Daratista.

Namun ketika bunda Inul tahu ibunda Hendi juga sedang dalam keadaan sakit, Inul tak ragu memberikan tambahan uang lagi untuk Hendi. “Ini aku tambahin, buat beli handphone, buat ibunya. Tapi ini bener loh, mohon maaf ya, dari ketiga peserta tadi. Menurut aku, dia sangat bagus, lebih bagus” aku Inul.

"Mas Hendi, apapun kata orang. Kamu harus yakin bahwa Allah itu memberikan banyak kekurangan tapi juga memberikan lebih banyak kelebihan. Ingat itu, kamu punya banyak kelebihan. Suaramu apik tenan" lanjut Inul lagi Hendi asal Pekalongan menjadi talenta berbakat pertama yang lolos ke babak Final atau Episode Jagoan Manggung.