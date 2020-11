SEOUL - Setelah BTS merilis album baru, BE (Deluxe Edition) pada 20 November, pukul 2 siang KST atau 12.00 WIB, lagu baru “Life Goes On” kini mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top seluruh dunia.

Mengutip dari Soompi, Sabtu (21/11/2020), pukul 9:22 KST, album dengan lagu utama “Life Goes On” cukup populer di setidaknya 90 wilayah berbeda, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Selandia Baru.

Meskipun baru rilis kemarin, pendengar musik setianya sangat antusias untuk memutar dan mendengarkan lagu tersebut.

Lagu yang menggambarkan hip-hop alternatif yang unik khas dengan melodi gitar akustik itu disutradarai oleh personel termuda BTS, Jeon Jungkook.

Tak hanya itu, MV lagu “Life Goes On” telah tembus lebih dari 60 juta penonton dan menjadi trending No. 1 di platform Youtube.

(edh)