LOS ANGELES - Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk pilpres AS 2020, Let Him Go berhasil meraih perhatian penikmat film. Saat pekan momen pemilu AS 2020 yang mendominasi pemberitaan dan menyita perhatian rakyat Amerika, Let Him Go menuai sukses.

Film yang dibintangi oleh Kevin Costner dan Diane Lane, dilapor Variety, Senin (9/11/2020) berhasil memuncaki box office. Let Him Go meraih pendapatan dengan estimasi sebesar USD4,1 juta atau kurang lebih Rp57,7 miliar.

Ditulis skenarionya oleh Thomas Bezucha yang juga sekaligus bertindak sebagai sutradara, Let Him Go hadir dengan genre thriller. Kevin Costner bertindak sebagai seorang pensiunan sheriff yang hidup bersama istrinya, Diane Lane.

Pasangan suami-istri ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan kawasan peternakan Montana yang mereka tinggali, untuk menyelamatkan cucunya yang masih muda dari belenggu keluarga berbahaya yang tinggal di Dakota. Membuahkan konfrontasi yang pada akhirnya, berakhir dengan tindak kekerasan.

Tak hanya Let Him Go, satu film lainnya yang juga merupakan produksi dari Focus Features yang berkolaborasi dengan Amblin Partners, Come Play menduduki peringkat dua di daftar box office. Film bergenre horor tersebut, diketahui telah meraup USD1,7 juta dari pasar domestik.

