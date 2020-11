JAKARTA - Girl group SECRET NUMBER resmi merilis single kedua berjudul Got That Boom pada 4 November 2020. Video yang dirilis 1TheK itu kini menempati posisi dua daftar Trending YouTube dengan 2,7 juta view.

Kelima personel SECRET NUMBER: Dita, Lea, Jinny, Soodam, dan Denise tampil glamor dengan latar kerlap-kerlip lampu disko. Mereka juga menampilkan tarian energik dalam video klip tersebut.

Mengutip Soompi, Kamis (5/11/2020), lagu Got That Boom diciptakan oleh COTTON GLOVE, Shark, A Wright, Francesca Richard, Edgar Vargas, dan Jedi. Sementara liriknya diciptakan Jo Yoon Kyung dan Jinny.

Baca juga: Awal November, SECRET NUMBER Rilis Single Kedua

Lagu tersebut menggabungkan berbagai genre musik di dalamnya, termasuk EDM, house, dan hip hop. Hasilnya, single tersebut lekat dengan nuansa dance pop yang membuat ketagihan.

SECRET NUMBER merupakan girl grup asuhan Vine Entertainment yang menghadirkan lima personel dari berbagai negara. Sementara Got That Boom merupakan single kedua grup tersebut setelah merilis Who Dis? pada 19 Mei 2020.*

Baca juga: Didepak Shah Rukh Khan dari 5 Film, Aishwarya Rai: Aku Sakit Hati

(SIS)