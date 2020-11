JAKARTA - Sempat menolak ajakan Vidi Aldiano bermain TikTok, kini Raisa siap eksis di aplikasi video tersebut. Hal itu bahkan sempat diungkapkan olehnya melalui akun Twitter.

"Ada yang main TikTok gaaa? Ajarin dungg aku baru punya TikTok niii," tulis Raisa di Twitternya.

Vidi lantas meledek istri dari Hamish Daud tersebut, lantaran sempat enggan memiliki aplikasi TikTok.

"Post berikut ini, saya dan segenap team Vidi O Game tujukan teruntuk saudari @raisa6690," tulis Vidi pada video di Instagram Storiesnya.

Pada unggahan berikutnya, Vidi nampak mengunggah potongan wawancaranya dengan Raisa saat wanita 29 tahun itu menolak ajakannya bermain TikTok. Diakhir video, ia bahkan menyertakan screenshot akun Twitter Raisa, saat ibu satu anak itu meminta untuk diajari bermain TikTok.

"Lo main TikTok nggak?," tanya Vidi pada Raisa.

"Nggak," jawabnya singkat.

"Kita abis ini main TikTok ya?," pinta Vidi.

"Nggak," jawab Raisa lagi.

Tak puas dengan hanya menyertakan video dan screenshot akun Twitter milik sahabatnya tersebut, Vidi diketahui kembali meledek sosok pelantun Could It Be tersebut. Ia bahkan nampak sangat puas lantaran Raisa kini telah menggunakan aplikasi TikTok.

Hal itu terlihat dari unggahan Vidi berikutnya. Pria 30 tahun itu nampak memberi penyambutan atas kehadiran Raisa di aplikasi TikTok dengan melakukan popcorn duet.

"Sebuah penyambutan dari TikTok gue untuk kedatangan lo disini. Karena semua akan TikTokan pada waktunya... HAHAHAHAHHAHAHA @raisa6690," tulis Vidi.