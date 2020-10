JAKARTA - Sisitipsi akan mengisi konser virtual This Is My Wave Concert episode keenam. Dalam konser virtual kali ini, band yang digawangi Fauzan Lubis (vokal), Aditiya Rahman (drum), Eka Wiji Astanto (contrabass), Hendar Dimas Anggara (keyboard), Rian Rahman (gitar), dan Amoroso Romadian (trombone) membawa napas Broadway.

Dengan konsep Broadway Stage, Sisitipsi membawa nuansa klasik nan elegan dalam konser virtual tersebut. Sebuah konsep yang mewakili warna mereka di belantika musik Tanah Air.

Diakui Sisitipsi, konser virtual kali ini berbeda. Mereka merasa tertantang membawakan warna dan nuansa Broadway Stage yang dibalut view 360 derajat.

“Kami sangat tertantang dan antusias, karena baru This Is My Wave Concert yang menawarkan konsep virtual berbeda dengan point of view 360 derajat. Kami sudah beberapa kali konser virtual, tapi This Is My Wave Concert ini energinya beda. Kami juga akan bawain satu single baru yang perdana di konser ini dan meracik aransemen musik fresh yang cuma bisa dinikmati di sini aja. Kami harap Teman Tipsi dimanapun kalian berada bisa merasakan atmosfer yang lebih hangat,” ucap Fauzan.

Sementara itu, pemilihan Sisitipsi sebagai bintang utama This Is My Wave Concert bukan tanpa alasan. Karakter Sisitipsi menjadi daya tarik penonton musik milenial.

"This Is My Wave Concert adalah panggung bagi musisi-musisi dengan karakteristik yang kuat dan punya karya yang beda dari yang lain. Episode keenam bakal menarik karena ada Sisitipsi dengan nuansa dirty jazz-nya. Ini akan bikin penasaran penggemar bagaimana aksi Sisitipsi dengan nuansa Broadway-nya di This Is My Wave Concert. Kami yakin ini bakal seru dan menghibur,” terang Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau Tiyok, perwakilan dari Supermusic.

Konser Sisitipsi berlangsung pada 30 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB secara streaming di akun Youtube Supermusic. Tiket dibanderol mulai Rp20 ribu hingga Rp150 ribu.

