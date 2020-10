JAKARTA - Awkarin menjadi sorotan netizen lantaran tepergok menggunakan karya seniman Los Angeles, Hallie Bateman. Tak sekedar menggunakan, Awkarin diduga tidak meminta izin menggunakan karya tersebut.

Awalnya, hal tersebut diketahui oleh salah satu netizen yang mengungkapkannya di Twitter. Netizen tersebut mengingatkan Karin untuk berhenti memakai karya orang lain tanpa izin.

"Hi @awkarin berhenti menggunakan karya seni milik orang lain tanpa izin dan mendapatkan sekitar 170 ribu likes di sana. Katakan sesuatu kepada @hallithbates," tulis salah satu netizen di Twitter seperti dikutip Okezone, Selasa (6/9/2020).

Netizen tersebut juga membagikan tangkapan layar unggahan Instagram Awkarin yang menggunakan ilustrasi milik Hallie Bateman bertuliskan, "Its a miracle we ever met".

Dalam foto tersebut Awkarin memakai ilustrasi untuk membingkai fotonya bersama sang kekasih, Sabian Tama saat duduk di atas mobil Jeep. Namun sayang, unggahan tersebut kini telah dihapus dari akun Instagram perempuan bernama lengkap Karin Novilda itu.

Di sisi lain, sang seniman yang mengetahui karyanya dipakai tanpa izin, menyinggung kejadian tersebut di Twitter pribadinya. Hallie Bateman menyatakan tak mendapat tanggapan apa-apa dari sang selebgram terkait protesnya. "@Awkarin mengedit dan mengunggah ulang karya seni saya ke akun Instagramnya. Dia juga membagikannya kepada 5,7 juta pengikutnya, tanpa pernah bertanya soal izin atau menuliskan credit. Saya meminta dia untuk menurunkannya, namun tidak ada respons," ucap Hallie Bateman. Awkarin sebelumnya juga pernah dituding menggunakan hasil karya seni orang lain. Pada 2016, ia sempat disinggung oleh lustrator Bandung, Nadiyah Rizki karena mengunggah gambar sketsa milik seniman bertato. Kejadian tersebut pun berujung aksi saling berbalas antara keduanya di media sosial.