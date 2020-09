JAKARTA - Gisella Anastasia mengaku sempat mengalami kesulitan ekonomi sebelum akhirnya sukses seperti sekarang ini. Bahkan jebolan Indonesia Idol ini pernah mendapati saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp1 juta.

"Pernah duitku tuh nyampai di ATM cuma isi sejuta. Paniklah aku, untuk ngekos aja pada waktu itu udah berapa," tutur Gisel seperti dikutip dari saluran YouTube Daniel Mananta Network, Senin (21/9/2020).

Gisel pun merasa enggan untuk meminjam uang kepada rekannya. Meski kekasihnya kala itu sempat menawari, namun ia tetap tak enak.

Beruntunglah, ia mendapatkan tawaran untuk bermain dalam kuis Who Wants To Be Millionaire. "Dipanggil buat ikutan acara yang dipandu Tantowi Yahya, Who Wants To Be Millionaire ya. Tapi yang khusus public figure," imbuh ibu satu anak tersebut.

Perempuan 29 tahun tersebut pun kemudian berhasil mendapatkan Rp30 juta usai berhasil menjawab beberapa pertanyaan dalam kuis tersebut. Ia mengaku bersyukur dengan setiap hal yang terjadi dalam hidupnya.

"Aku selama ini enggak pernah minta, tapi disediakan dan dikasih (sama Tuhan)," ungkapnya.

