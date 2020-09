JAKARTA - Dennie Putra's adalah putra dari musisi senior Boy Sandi. Dennie kini menggeluti industri musik Tanah Air. Dalam berkarier di industri profesional, Dennie tak ingin mendompleng nama besar sang ayah.

Debut di belantika musik, Dennie hadir dengan single bertajuk Cerita Yang Singkat. Dalam lagu ini, Dennie ingin menghadirkan lagu cinta remaja dengan nuansa kekinian.

"Cerita Yang Singkat ini mungkin bisa jadi kisah yang sering terjadi di dunia remaja di mana romantika remaja yang up and down dalam menjalin cinta dengan pasangannya. Putus nyambung, kenal sebentar lalu jadian dan tidak lama putus, itulah yang sering kita dengar dari kisah cinta remaja ini," kata Dennie dalam rilis yang diterima Okezone.

Di bawah label GNP Record, Dennie berharap bisa memberikan warna di industri musik.

"Harapannya lagu Cerita Yang Singkat ini akan bisa meramaikan lagu-lagu romantika dan sekaligus bisa diterima oleh pendengarnya," jelasnya.

Sekadar diketahui,Boy Sandi ayah dari Dennie adalah musisi yang terkenal di era 1980-1990-an yang populer dengan single Sahabat Pena, Salam jumpa kekasih.

(aln)