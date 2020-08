JAKARTA - Pasangan selebriti, Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito, berencana untuk menikah pada Agustus tahun ini. Sayangnya, rencana tersebut batal dilaksanakan lantaran pandemi Covid-19 yang hingga kini masih melanda Indonesia.

Walau hari bahagia pernikahan mereka yang harusnya jatuh pada Sabtu, 22 Agustus kemarin batal digelar lantaran corona, pasangan ini nampaknya mencoba untuk untuk mengobati kesedihan mereka dengan berlibur bersama ke Bali.

Bahkan melalui akun Instagramnya, bintang Dunia Terbalik itu nampak pasrah dengan keputusan untuk mengundur sementara waktu hari pernikahannya.

"22 August 2020 supposed to be our wedding day," tulis Felicya pada keterangan fotonya bersama Hito.

"Tapi gapapa ya sayang @hitocaesar waktu Tuhan pasti yang terbaik, i love you my fiance," sambungnya.

Unggahan gadis 25 tahun itu diketahui membuat para penggemarnya juga turut mendoakan agar pernikahan mereka yang tertunda bisa segera terjadi.

Bahkan mereka juga meminta agar pasangan yang sudah kurang lebih 7 tahun berpacaran ini bisa tetap semangat dalam menghadapi cobaan sebelum menikah. "Waktu Tuhan pasti yang terbaik.. semangat KK," tulis sihombing_citra. "be happyy kakk. Tuhan pasti mampukan semuanya," tulis cindytbn_. "Tetap semungat felito ,, semua pasti indah pada waktunya," tulis meggipalilingan.