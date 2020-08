LOS ANGELES - Kehidupan tidak luput dari yang namanya percintaan, begitu juga halnya dengan film. Cerita percintaan yang disajikan dalam film dapat membuat para penonton terbawa perasaan alias baper.

Okezone merangkum 4 film romance yang sukses membuat penontonnya baper hingga meneteskan air mata. Berikut daftarya:

1. The Fault in Our Stars (2014)

Hazel Grace (Shailene Woodley) adalah seorang remaja berumur 16 tahun yang menderita kanker tiroid sejak 3 tahun lalu. Kanker yang sudah di staduim 4 dan semakin menyebar ke paru-paru itu membuat gadis ini susah bernapas sehingga harus menggunakan alat bantu pernapasan kemanapun ia pergi.

Suatu hari di pertemuan anak-anak penderita kanker, Hazel bertemu pria bernama Augustus Waters (Ansel Elgort). Berbeda dengan kanker yang diderita Hazel, remaja 17 tahun ini menderita kanker osteosarkoma yang membuatnya terpaksa kehilangan satu kaki.

Augustus yang tampan, baik, dan selalu membawa energi positif membuat Hazel jatuh cinta kepadanya, begitu juga sebaliknya. Namun, Hazel tak percaya diri untuk mencintai Augustus.

Tetapi, pria tampan ini tetap berusaha untuk membuat Hazel semakin jatuh cinta dengan dirinya. Augustus selalu membuat kejutan-kejutan disetap pertemuannya dengan Hazel.

2. Titanic (1997) Cerita cinta antara Jack dan Rose menjadi salah satu kisah romantis paling abadi dan legendaris hingga detik ini. Pertemuan yang tak biasa hingga akhir yang menguras air mata membuat kisah Jack dan Rose dianggap sebagai salah satu simbol cinta abadi. Titanic bercerita tentang Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) yang menaiki RMS Titanic dari Southampton menuju New York bersama ibunya, Ruth DeWitt Bukater (Frances Fisher), dan tunangannya, Caledon Nathan Hockley (Billy Zane). Tak pernah mencintai Cal namun dipaksa bertunangan, Rose pun berencana melakukan bunuh diri. Dari usaha bunuh dirinya itulah Rose bertemu dengan Jack. Pertemuan di dek kapal pada malam hari di tengah samudra itu lantas menumbuhkan cinta di antara mereka. Masalah datang ketika Cal menjebak Jack. Di saat bersamaan, kapal Titanic yang membawa mereka ke New York menabrak gunung es, yang mengancam nyawa mereka semua. 3. The Notebook (2004) Menceritakan seorang kakek bernama Duke (James Garner) yang sedang menceritakan kisah cinta dari sebuah buku untuk seorang nenek pengidap Alzheimer. Cerita yang diceritakan oleh Duke berisi kisah percintaan antara seorang pemuda miskin bernama Noah (Ryan Gosling) dan gadis dari keluarga kaya raya bernama Allie (Rachel McAdams). Kisah cinta mereka diawali saat Noah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Allie. Noah pun mengajak Allie untuk kencan di malam itu juga. Noah sering mengajak Allie melakukan hal-hal yang menurutnya gila. Noah juga mengajarkan Allie tentang kebebasan, suatu hal baru dalam kehidupan Allie yang selalu diatur oleh orangtua. Seperti kisah cinta dalam cerita dongeng antara si kaya dan si miskin, perjalanan cinta Allie dan Noah pun mendapat tentangan dari keluarga Allie. Mereka menganggap Noah tak pantas untuk Allie dan memberinya pengaruh buruk. 4. A Star Is Born (2018) Jack (Bradley Cooper) seorang rockstar yang mewakili anak muda zaman sekarang begitu diidolakan oleh pecinta musik. Namun di balik imagenya di atas panggung, Jack hanyalah lelaki yang kecanduan alkohol, mudah gelisah, dan rapuh. Hal-hal seperti ini kerap menjadi malapetakan bagi Jack, sampai ia bertemu dengan sosok bernama Ally (Lady Gaga) di sebuah klub malam. Penampilan Ally yang membawakan lagu Perancis mampu menyihir Jack. Bisakah Ally melepaskan candu Jack terhadap hal-hal yang buruk?