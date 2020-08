JAKARTA - Penyanyi Maria Joveta Nara debut di industri musik Tanah Air. Dengan nama panggung MJ and The Carousel, dia menyapa penikmat musik dengan single bertajuk Dearest Friends.

Belajar musik secara otodidak, MJ and The Carousel menghadirkan musik tersebut dengan permainan instrumen gitar. MJ and The Carousel tampak asyik menyanyikan lagu tersebut.

Single Dearest Friends sendiri dihadirkan MJ and The Carousel untuk para sahabatnya. Lagu ini didedikasikan untuk sahabat yang siap susah senang bersama dan kerap mengulurkan tangan di saat kesusahan.

"Lagu 'Dearest Friends' ceritanya tentang harapan untuk sahabat-sahabatnya di masa-masa akhir SMA, agar dapat menemukan dan mencapai apa diinginkan," ungkap MJ Nara.

MJ and The Carousel sengaja menghadirkan lagu Dearest Friends dengan bahasa Inggris. Dengan genre pop dan alunan musik akustik, MJ ingin mencoba menarik perhatian pendengar musik.

Melalui karya, aku berharap bisa menghibur teman-teman semua, terutama yang ingin mengenang kembali masa-masa di sekolah," jelas MJ Nara.

Sementara itu, MJ mengungkap nama panggung yang sedikit unik. MJ merupakan singkatan dari namanya. Lantas apa makna 'and The Carousel'? "Carousel bisa berarti siapa saja yang berkolaborasi dengan aku," kata MJ Nara.

