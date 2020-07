JAKARTA - Deddy Corbuzier memberikan hadiah berupa gelang mewah untuk ibunya, Heniwaty. Sang ibu merayakan ulang tahun ke-83 tahun. Minggu, (26/7/2020). Momen pemberian hadiah dibagikan Deddy di Instagram pribadinya.

Deddy mengungkap dirinya juga sempat mendapatkan omelan dari sang ibu lantaran membeli gelang dengan harga yang mahal.

"Orang tua itu unik. Dikasih barang mahal, kita di omelin. But that's an attitude of great parents. Happy Birthday Mom Ur 83 now. Make it 100!," tulis Deddy dalam caption.

Baca juga:

Rachel Florencia Ungkap Ditawar Kencan Rp2 Miliar dan Digoda Banyak Selebriti

Ahmad Dhani Ungkap Alasan Maia Estianty Tersiksa Jadi Istrinya

Dia juga membagikan video dimana ia mendapatkan omelan dari sang ibunda. Heniwaty mengaku tidak berani memakai gelang tersebut setelah tahu harganya.

"Apa sih kamu ini, ini mahal. Mamah juga gak berani pakai, nanti takut dirampok, ya toh," kata Heniwaty.

Deddy pun berusaha untuk meyakinkan ibunya sambil memasangkan gelang di tangan sang ibu. "Enggak," katanya. Di Akhir video, sang ibu pun menerima pemberian dari Deddy dan berterima kasih. "Thank you ya," ucap Heniwaty.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya