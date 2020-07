LOS ANGELES - Bintang Hollywood, Olivia de Havilland, meninggal dunia pada Minggu, 26 Juli 2020. Ia mengembuskan napas terakhirnya di usia 104 tahun di kediamannya, Prancis.

Melansir laman BBC, Senin (27/7/2020), pada saat kematiannya sang aktris menjadi pemain tertua yang pernah memenangkan Oscar. Ia juga menjadi salah satu aktris yang tersisa dari era Golden Age Hollywood.

De Havilland meniti karirnya sebagai aktris pada tahun 1935 lewat film petualangan Captain Blood. Kemudian, namanya semakin dikenal usai bermain dalam film klasik Gone with the Wind (1939). Dalam film adaptasi novel karangan Margaret Mitchell itu ia mendapatkan nominasi Oscar pertamanya.

Tak sampai di situ, perempuan kelahiran Tokyo ini juga memenangkan piala Oscar pertamanya sebagai Aktris Terbaik melalui film To Each His Own (1946). Kemudian piala Oscar kedua lewat film Heiress (1949) untuk kategori Aktris Terbaik.

Ia juga pernah menolak tawaran peran untuk bermain dalam film Blanche DuBois yang merupakan adaptasi dari novel A Streetcar Named Desire tahun 1951. Vivien Leigh pun menggantikannya dan memenangkan Oscar untuk peran tersebut.

Selepas berkarir di dunia film hingga 1970-an, De Havilland kemudian membintangi beberapa serial TV. Ia pun memenangkan Golden Globe pada 1986 untuk serial Anastasia: The Mystery of Anna. Ia kemudian pindah ke Paris dan aktif menulis beberapa buku non-fiksi.

