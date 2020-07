LOS ANGELES - Gemma Collins salah satu sosok yang viral di dunia maya. Ia menjadi fenomena sendiri lantaran memiliki jumlah followers sekira 1,8 juta.

Selain itu, Gemma pun mendapatkan tawaran fantastis dari aplikasi online dengan nilai fantastis.

"Gemma menjadi fenomena di media sosial dan menghasilkan ratusan ribu (dollar) dari akun instagramnya. Kekuatan brand tersebut disadari oleh bos TikTok, di mana ia menjadi sosok yang cukup kuat untuk mendorong platform tersebut saat hastag miliknya hadir," tutur salah seorang sumber dekat pada The Sun.

Fantastisnya lagi, Gemma diberikan cek kosong oleh pihak aplikasi tersebut. Gemma dipersilakan mengisi sendiri jumlah bayaran yang diinginkannya.

"TikTok mengatakan jika uang bukanlah masalah dan Gemma diberikan cek kosong yang bisa ia isi, timnya pun sadar jika Gemma berharga dan meminta kontrak senilai 1 juta poundsterling," ungkapnya.

Gemma Collins kabarnya hanya diberikan kewajiban untuk mengisi kontennya dua atau tiga kali selama seminggu.

Selain itu Gemma juga diperbolehkan menerima endorsement dan iklan lainnya sekehendak hatinya.

Bintang The Only Way is Essex tersebut jadi sorotan setelah membagikan kisah sedihnya, di mana ia sempat mengalami keguguran. Wanita berusia 39 tahun itu pun mulai bangkit dan mencoba gaya hidup sehat di media sosialnya. Hal tersebut membuat nama Gemm meroket dan viral.

