LOS ANGELES - Charlies Daniels meninggal dunia pada 6 Juli 2020 di Summit Medical Center di Hermitage, Tennessee. Ia mengembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan stroke di usia 83 tahun.

Dikutip dari laman Rolling Stone, Selasa (7/7/2020) Daniels sudah mulai bermusik sejak tahun 1950-an. Ia dikenal dengan kontribusinya terhadap musik country-rock.

Baca Juga:

Ibu Sammy Simorangkir Dapat Firasat Sebelum Putranya Kecelakaan

Istana Cinere Anang dan Ashanty Laku Terjual Rp35 Miliar

Pria kelahiran Wilmington tersebut bahkan pernah meraih Grammy pada tahun 1979 lewat lagu "The Devil Went Down to Georgia".

Tak hanya penghargaan Grammy, Daniels juga menerima penghargaan lain selama kariernya, sebut saja menjadi anggota Grand Ole Opry pada 2008, induksi ke Musicians Hall of Fame pada 2009 dan Country Music Hall of Fame pada 2016.

(aln)