SEOUL - Jin Ki Joo memastikan akan beradu akting dengan aktor Lee Jang Woo dalam drama akhir pekan terbaru KBS 2TV, Oh! Samkwang Villa. Hal itu dikabarkan agensi kedua aktor tersebut lewat keterangan resmi mereka pada Senin (6/7/2020).

Jin Ki Joo yang menuai popularitas lewat drama Come and Hug Me akan berperan sebagai Lee Bit Chae Woon. Ia digambarkan sebagai perempuan emosional, ambisius, sekaligus gigih yang bekerja sebagai installer di sebuah toko desain interior.

Lee Bit Chae Woon yang bercita-cita menjadi desainer tekstil itu dikenal sangat berhati-hati dengan kondisi dan orang-orang di sekitarnya. Sikap itu terbentuk karena dia terbiasa menjaga sang ibu yang mudah tertipu sejak kecil.

Di lain pihak, Lee Jang Woo akan menghidupkan lakon sebagai arsitek Woo Jae Hee. Ia dikenal dengan sikapnya yang blakblakan dan gampang marah. Namun di saat bersamaan, dia adalah pria tampan yang sangat pintar.

Woo Jae Hee merupakan putra dari Woo Jung Hoo (Jung Bo Suk), CEO di sebuah perusahaan besar. Sayang hubungan ayah dan anak ini tak pernah akur yang membuat Jae Hee keluar rumah dan hidup mandiri sejak kuliah.



Pertemuan pertama Woo Jae Hee dan Lee Bit Chae Woon akan terjadi di sebuah rumah yang akan direnovasi. Sayang, pertemuan pertama itu tak meninggalkan kesan yang baik untuk keduanya.

Meski selalu bertengkar dalam pekerjaan, namun mereka berdua memutuskan tinggal bersama Samkwang Villa, penginapan yang dioperasikan oleh Lee Soon Jung (Jeon In Hwa). Woo Jae Hee sangat menikmati tinggal di rumah itu yang memberikan atmosfer keluarga untuk dirinya. Sementara Lee Bit Chae Woon pindah ke Samkwang Villa untuk melepas sejenak tugasnya sebagai kepala keluarga. Namun kebersamaan di rumah itu akan memberikan kesempatan bagi Bit Chae Woon dan Jae Hee untuk saling mengenal satu sama lain. "Kami yakin, sinergi Lee Jang Woo dan Jin Ki Joo akan membawa kesuksesan untuk drama ini. Kami akan berusaha keras untuk mempersiapkan syuting di musim panas ini dan kembali menayangkan tontonan yang bisa dinikmati keluarga di musim gugur yang dingin," kata perwakilan tim produksi Oh! Samkwang Villa. Rencananya, KBS 2TV akan mulai menayangkan Oh! Samkwang Villa pada September mendatang. Drama itu akan mengisi slot tayang yang akan ditinggalkan Once Again nanti.

