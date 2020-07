DRAMA populer It’s Okay to Not Be Okay yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji terus meraih kesuksesan.

Meski di tengah beberapa kontroversi soal adegan dan dialog, namun drama berlatar belakang fairytale dan romansa ini menunjukkan perolehan angka rating yang tinggi.

Mengutip Soompi, Senin (6/7/2020), episode teranyar It’s Okay to Not Be Okay, diketahui memperoleh raihan rating rata-rata untuk demografi di seluruh Korea, sebanyak 5,6% dengan mencapai puncak di angka 5,9%.

Tak hanya itu, drama yang ditayangkan oleh stasiun TV kabel tvN satu ini disebutkan juga terus menjadi drama nomor satu pada slot tayang akhir pekan untuk semua jaringan tv kabel, dalam kategori demografi penonton di rentang usia dari 20 hingga 49 tahun. It’s Okay to Not Be Okay mencetak skor rating rata-rata 4,7% dengan catatan rating tertinggi 5,1%.

Sementara, episode teranyar drama akhir pekan lainnya, King Maker: The Change of Destiny juga mengalami peningkatan rating. Drama yang ditayangkan TV Chosun ini mencetak rating rata-rata 5,6% untuk demografi seluruh Korea.

