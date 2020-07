SEOUL - SBS akhirnya mengumumkan jadwal tayang drama baru Kim Min Jae dan Park Eun Bin, Do You Like Brahms?. Proyek arahan Jo Young Min itu akan memulai debutnya pada 31 Agustus mendatang.

Kim Min Jae berperan sebagai Park Joon Young, pianis yang memulai kariernya sejak usia 6 tahun. Kepiawaiannya memainkan tuts piano membawanya menjuarai berbagai kompetisi internasional.

Di usia 29 tahun saat musim panas, Park Joon Young memutuskan mengambil cuti panjang dan kembali ke Korea Selatan. Di tanah kelahirannya itu, dia bertemu Chae Song Ah yang akan memperkenalkan dunia baru kepadanya.

Aktris Park Eun Bin dipercaya untuk menghidupkan karakter Chae Song Ah, perempuan dengan latar belakang yang sangat menarik. Setelah lulus dari jurusan bisnis universitas bonafit, dia kembali ke kampus sebagai mahasiswa musik.

Baca juga: Kim Min Jae Bakal Jadi Pianis Jenius di Drama Baru SBS

Kecintaannya pada biola, membuat Chae Song Ah rela mengikuti tes masuk jurusan musik sebanyak empat kali. Saat hidup penuh kekhawatiran, dia kemudian bertemu dengan Park Joon Young si pianis ternama dunia.

Drama Do You Like Brahms? akan berfokus pada perjalanan Chae Song Ah dan Park Joon Young mengejar cinta dan kebahagiaan. Namun dalam perjalanannya, mereka harus merelakan impian pada kenyataan hidup. Proyek ini akan menjadi kolaborasi bagi sutradara Jo Young Min dengan penulis skenario Ryu Bo Ri.* Baca juga: Sepakat Bercerai, Laudya Cynthia Bella: Kami Pisah Baik-Baik

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya