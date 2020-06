LOS ANGELES - Setelah menunda jadwal rilis deretan filmnya, mulai dari James Bond: No Time to Die hingga Wonder Woman 1984, Warner Bros. juga memutuskan untuk mengundur jadwal tayang film Tenet.

Mengutip Entertainment Tonight, Senin (29/6/2020), Warner Bros. menunda penayangan film arahan Christopher Nolan itu menjadi 12 Agustus 2020. Ini penundaan kedua oleh distributor film raksasa dunia tersebut.

Awalnya, Tenet dijadwalkan rilis pada 17 Juli 2020. Namun karena pandemi COVID-19 yang memaksa bioskop ditutup, Warner Bros. menunda penayangannya menjadi 31 Juli 2020, sebelum akhirnya kembali mengundurnya medio Agustus mendatang.

Film berbujet USD200 juta (Rp2,87 triliun) itu memasang Robert Pattinson, John David Washington, dan aktris legendaris Bollywood Dimple Kapadia sebagai deretan pemain utamanya. “Warner Bros. akan menayangkan Tenet ketika bioskop siap dan dinas kesehatan memberikan lampu hijau,” ujar juru bicara Warner Bros.

Sumber itu menambahkan, "Saat ini yang harus kami lakukan adalah menjadi fleksibel dengan kondisi saat ini. Saat ini, kami tidak lagi bisa melakukan perilisan film secara tradisional. Cara yang selama ini kita lakukan." Warner Bros, menurut sumber tersebut, memilih untuk menayangkan filmnya pada pertengahan minggu untuk melihat respons penonton terhadap film mereka. Salah satu strategi lain untuk memenangkan pasar adalah dengan menayangkan film mereka lebih lama di bioskop.*

