ANTHONY Mackie yang memerankan Falcon di film superhero Marvel ungkap isu keberagamaan selama dirinya memerankan karakter tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Mackie dalam wawancaranya dengan Daveed Diggs, actor “Altered Carbon”, pada Actors on Actors issue yang ditayangkan Variety.

Dalam pembicaraan tersebut, keduanya membahas tentang tantangan yang mereka sebagai aktor kulit hitam. Diggs pun bertanya tentang bagaimana Mackie saat berinteraksi dengan rekan-rekannya di proses pembuatan film-film Marvel.

Mackie menyebutkan bahwa sejak keikutsertaannya pada tujuh film Marvel, semua produser, sutradara, stuntman, penata busana hingga asisten adalah orang kulit putih.

“Aku terganggu dengan fakta bahwa semua orang di sana adalah kulit putih,” sebut pemeran Falcon yang pertama kali munul pada “Captain America : The Winter Soldier” pada 2014 lalu.

Sebenarnya, ada satu sutradara kulit hitam, Nate Moore. Ia adalah sutradara Black Panther yang di mana semua producer, sutradara, penata busana, serta koreografer adalah orang kulit hitam. Ia menganggap hal itu sebagai rasisme.

Ia pun menyoroti proses penerimaan kru film yang masih berpaku pada warna kulit. “Jadi orang kulit hitam hanya dapat bekerja untuk film orang kulit hitam.” kata Mackie.

Menurutnya, proses penerimaan kru film harus dilakukan secara adil dengan memilih yang terbaik dari yang terbaik.

Mackie sendiri akan tampil dalam seri Marvel berikutnya “The Falcon dan the Winter Soldier” bersama Sebastian Stan yang memerankan The Winter Soldier.

“Pada The Falcon and The Winter Solder, aku yang jadi pemimpin. Kita punya hak untuk bertanya dan meminta soal hal itu,” tambahnya dalam wawancara ini.