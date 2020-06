SEOUL - Persaingan rating untuk drama akhir pekan tampaknya semakin ketat. Nielsen Korea mencatat, Backstreet Rookie meraih rating 4,6 persen dan 8,3 persen pada penayangan 27 Juni silam.

Capaian itu jauh lebih baik dari penayangan sehari sebelumnya berada di angka 4,9 dan 6,7 persen. Angka 8,3 persen itu merupakan rating tertinggi yang berhasil dikumpulkan drama SBS itu sejak tayang pada 19 Juni silam.

Meski terjadi peningkatan, namun Backstreet Rookie tak mampu meredam dominasi drama akhir pekan KBS 2TV, Once Again. Drama Lee Sang Yeob dan Lee Min Jung itu mengumpulkan rating 23,6 dan 28 persen pada 27 Juni 2020.

Bergerak ke platform TV kabel, drama TV Chosun, King Maker: The Change of Destiny meraih rating tertinggi pada 27 Juni 2020. Drama itu membukukan rating rata-rata sebesar 6,3 persen.

Baca juga: Konten Tak Laik, Drama Backstreet Rookie Tuai 6.000 Komplain

Sementara tvN yang menayangkan episode 3 It’s Okay to Be Not Okay pada 27 Juni 2020 menghasilkan rating 5,9 dan 6,9 persen. Hasil itu, membuat drama baru Kim Soo Hyun tersebut menjadi penguasa rating TV kabel untuk slot tayang akhir pekan.

Drama It’s Okay to Be Not Okay juga meraih peringkat pertama di antara demografi penonton usia 20 hingga 49 tahun. Di rentang usia itu, drama arahan sutradara Park Shin Woo tersebut meraih rating rata-rata 3,7 dengan titik tertinggi 4,1 persen. Di lain pihak drama OCN, Team Bulldog: Off-Duty Investigation juga mengalami peningkatan rating dibandingkan dua pekan sebelumnya. Pada penayangan 27 Juni 2020, drama yang dibintangi Cha Tae Hyun itu mendulang rating 2,9 persen.* Baca juga: Margot Robbie Jadi Bajak Laut Wanita dalam Pirates of the Caribbean

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya