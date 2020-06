LOS ANGELES - Disney memutuskan untuk menyajikan karakter dan petualangan baru untuk franchise film Pirates of the Caribbean. Menariknya, tugas sebagai pimpinan bajak laut diserahkan kepada aktris Margot Robbie.

Sementara untuk naskah film tersebut, menurut The Hollywood Reporter, akan diserahkan kepada penulis skenario Christina Hodson. Ini akan menjadi ajang reuni bagi Hodson dan Robbie yang sebelumnya berkolaborasi dalam Birds of Prey.

Christina Hodson dikenal lewat perannya menulis skenario sederet film populer. Selain Birds of Prey, dia juga sosok di balik skenario film spinoff Bumblebee. Tahun lalu, dia bahkan meneken kontrak untuk menulis skrip film solo Flash.

Film Pirates of the Caribbean memulai debutnya pada 2003 dengan memasang Johnny Depp sebagai aktor utamanya. Film itu tumbuh menjadi salah satu proyek paling menguntungkan untuk Disney dengan pendapatan mencapai USD4,5 miliar dari kelima serinya.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pirates of the Caribbean seperti kehilangan pesonanya. Bahkan performa Dead Men Tell No Tales yang dirilis pada 2017 terbilang melempem di box office dengan pendapatan yang hanya mencapai USD794,9 juta di seluruh dunia.

Sebelum memutuskan menggarap Pirates of Caribbean versi bajak laut wanita, Disney juga akan menggembangkan reboot film tersebut. Untuk menggarap versi reboot itu, Disney menggandeng kreator Chernobyl, Craig Mazin dan penulis skenario Ted Elliott.*

