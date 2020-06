MICHAEL Jackson dikenal sebagai 'King of Pop' dengan karya-karyanya musiknya yang mendunia. Namun, pria yang lahir di Indiana, Amerika Serikat, pada 29 Agustus 1958 itu juga pernah bermain di sejumlah film, salah satunya The Wiz.

The Wiz adalah film musikal yang diproduksi oleh Universal Pictures dan Motown Productions. FIlm ini dirilis pada 24 Oktober 1978. Film ini terinspirasi dari novel anak-anak klasik The Wonderful Wizard of Oz karya L. Frank Baum. Selain itu, film ini mengadaptasi pertunjukan musikal di Broadway pada 1974.

Dalam film ini, Michael Jackson berperan sebagai Scarecrow, karakter fiksi dalam novel Baum. Scarecrow adalah karakter bijak penuh keluguan yang ingin menjadi manusia.

Sinopsis

Film ini bercerita tentang Dorothy (Diana Ross), wanita 24 tahun yang bekerja sebagai guru di Harlem. Dorothy terjebak di badai salju saat mengejar anjingnya, Toto.

Secara misterius, Dorothy dikirim ke negeri penyihir Oz. Dia diberitahui bahwa untuk keluar dari negeri tersebut hanya dengan bantuan penyihir hebat di Emerald City.

Dalam usaha mencari penyihir hebat, dia bertemu dengan beberapa makhluk yang punya masalah masing-masing. Mereka adalah Scarecrow (Michael Jackson), TinMan (Nipsey Russell), dan Lion (Ted Ross).

Ketika usaha mencari penyihir Oz dan jalan pulang kembali ke dunia, mereka menghadapi Evilene, penyihir jahat yang siap menggagalkan usaha Dorothy dan teman-temannya.

Rating Film ini mendapat rating 5,4/10 dari 13.370 penilai di IMDb. Sedangkan 33 kritikus film di Rottentomatoes memberi skor 42 persen. The Wiz dibuat dengan biaya USD24 juta. Sayang, film ini hanya menghasilkan USD21 juta dari pemutarannya di seluruh dunia.

