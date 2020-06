SEOUL - Aktris Park Yoo Na ditawari menjadi pemain pendukung di drama terbaru True Beauty. Menurut Signal Entertainment Company selaku agensinya, perempuan 22 tahun tersebut tengah mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif.

“Park Yoo Na ditawari peran Kang Soo Jin dalam 'True Beauty.' Dia belum menerimanya, tapi dia mempertimbangkannya dengan positif," kata pihak Signal Entertainment Company, seperti dikutip dari laman Soompi, Rabu (24/6/2020).

Bila Park Yoo Na menerima tawaran tersebut ia akan berperan sebagai Kang Soo Jin, yang merupakan orang ketiga antara peran utama Lee Su Ho dan Im Joo Kyung.

Kang Soo Jin merupakan gadis yang keren dan pintar dari Saebom High School. Dia juga berasal dari keluarga kaya.

Cha Eun Woo sebelumnya telah menerima tawaran sebagai peran utama laki-laki (Lee Su Ho). Sementara Moon Ga Young ditawari sebagai peran utama wanitanya (Im Joo Kyung).

Drama True Beauty akan berkisah tentang gadis muda yang ketergantungan dengan make up, ia tidak ingin orang lain melihatnya tanpa make up. Namun tiba-tiba ada laki-laki yang melihatnya tanpa make up, ia pun jatuh hati dengan laki-laki tersebut.

Drama ini akan disutradarai oleh Kim Sang Hyub, yang telah bekerja dalam drama The King Loves dan Extraordinary You.