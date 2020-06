LOS ANGELES - Aktris Lana Condor akan membintangi film terbaru Moonshoot. Film tersebut merupakan komedi romantis yang diberi sentuhan fiksi ilmiah.

Dikutip dari laman The Hollywood Reporter, Rabu (24/6/2020) bintang To All the Boys I Loved Before tersebut akan berperan sebagai mahasiswa yang rajin bernama Sophie. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke Mars setelah kekasihnya Calvin pergi ke planet merah tersebut. Ia akan menyelinap ke pesawat ulang-alik Mars.

Baca Juga:

Terungkap, Zumi Zola Ternyata Sudah Digugat Cerai Sejak Awal Tahun

Tessa Kaunang Posting Pose Cantik, Vicky Prasetyo Tak Tahan Menggoda





Film Moonshot akan mengambil latar belakang masa depan di mana planet Mars akan mengalami perubahan bentuk setelah dijajah oleh umat manusia.

Film ini akan disutradarai oleh Chris Winterbauer yang pernah bekerja dalam film Wyrm dan Bald Love. Kemudian, naskahnya akan ditulis oleh Max Taxe.

(aln)