JAKARTA - Penggemar BLACKPINK, Blink berharap Rose, Lisa, Jennie dan Jisoo bisa menggelar konser online untuk mengobati kerinduan. Hal ini kerap dilakukan sejumlah artis untuk menyiasati masa pandemi virus corona Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Blink Indonesia, Teti dalam siaran langsung dengan Okezone, How You Like BLACKPINK pada Rabu 24 Juni 2020.

“Dengar-dengar sih ada konser online, tapi belum tahu juga. Belum ada pengumuman resminya, ya berharap saja sih semoga ada. Kalau ada, ya kita sebagai Blink senang-senang saja. Menghilangkan rasa kangen ke BLACKPINK,” tutur Teti.

Teti mewakili Blink Indonesia menambahkan sebetulnya penggemar tidak terlalu mempermasalahkan vakumnya BLACKPINK yang cukup lama. Menurutnya, justru jika terlalu sering comeback dengan album terbaru, bisa menyulitkan para personel BLACKPINK dan Blink sendiri.

“Aku pribadi sih senang-senang saja kalau mereka sering comeback, tapi kan balik lagi ke BLACKPINK nya. Kalau keseringan juga kasihan mereka, kasihan juga fansnya. Jadi menurutku, comeback sesekali enggak apa-apa. Sering-sering update saja, biar kangen penggemar terobati,”pungkasnya.

