SEOUL - Go Ara, Lee Jae Wook, dan Kim Joo Heon telah merampungkan sesi pembacaan naskah drama terbaru KBS 2TV, Do Do Sol Sol La La Sol. Penulis skenario Oh Ji Young membuka sesi itu dengan mengungkapkan sebuah harapan.

“Aku berharap, drama ini bisa bersinar dengan terang,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (23/6/2020).

Dalam sesi pembacaan skenario itu, Go Ara bertransformasi menjadi Goo La La, seorang pianis yang sangat ceria. Menariknya dalam drama ini, Lee Jae Wook harus menampilkan dua sisi Sun Woo Joon, pria berperawakan dingin yang memiliki hati yang hangat.

Mengutip Soompi, Selasa (23/6/2020), Go Ara dan Lee Jae Wook menampilkan atmosfer komedi romantis dalam ruangan tersebut lewat tatapan mereka. Chemistry manis ditampilkan keduanya lewat dialog demi dialog yang mereka ucapkan.

Selain kedua aktor itu, Kim Joo Heon akan berperan sebagai Cha Eun Seok dalam Do Do Sol Sol La La Sol dalam drama tersebut. Karakter itu digambarkan sebagai ahli ortopedi yang memiliki riwayat sindrom Burnout (BOS) dan kehilangan motivasi dan kebahagiaannya. BOS merupakan sebuah kondisi di mana pasien merasa lelah terhadap emosi, mental, serta fisik. Kondisi itu tercipta akibat stres berkepanjangan dan berlebihan. Namun di luar kondisi mentalnya itu, Cha Eun Seok sangat murah hati. Kim Joo Heon akan mencuri hati penonton lewat karakter Cha Eun Seok yang hangat dan dewasa. Sementara itu, aktris Ye Ji Won akan berlakon sebagai Jin Sook Kyung, pemilik salon Jin Hair. Aktris Shin Eun Soo akan menghidupkan karakter Jin Ha Young, putri Jin Sook Kyung yang mengalami cinta sepihak dengan Sun Woo Joon. Meski begitu, dia akan memiliki hubungan yang sangat unik dengan Goo La La. Aktor gaek Lee Soon Jae akan menjadi pria misterius bernama Kim Man Bok. Sementara unsur komedi dalam drama ini akan diperkuat oleh Seo Yi Sook yang berperan sebagai Jo Yoon Sil, ibu Sun Woo Joon. "Kami sangat menikmati setiap bagian dalam sesi pembacaan skenario ini karena para aktor mengeluarkan performa terbaik mereka. Kegiatan ini dipenuhi dengan tawa hangat dan romansa," ujar produser Do Do Sol Sol La La Sol. KBS 2TV akan mulai menayangkan drama arahan sutradara Kim Min Kyung tersebut pada Agustus mendatang.*