DEPRESI memang tidak bisa dianggap remeh. Tak jarang, karena mengalami depresi, seseorang bisa mengambil keputusan ekstrem untuk mengakhiri hidupnya.

Contohnya seperti yang ditemui di dunia hiburan Korea Selatan. Beberapa selebriti memilih mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi.

Menyitat Asiaone, Kamis (18/6/2020), berikut ulasan singkat empat selebriti Korea yang memilih mengakhiri hidupnya karena menderita depresi.

1. Sulli

Sulli ditemukan tewas di lantai dua rumahnya, oleh sang manajer yang tiba-tiba tidak bisa menghubungi Sulli. Berkarir di dunia hiburan, mantan personel girl group f(x) ini kerap jadi korban bully di dunia maya (cyber bully).

Ia kerap mendapat komentar-komentar jahat dari para netizen, yang ia sebut sebagai alasan utama mengapa ia memutuskan hengkang dari f(x). Menurut keterangan polisi, Sulli memang mengalami depresi akut.

2. Jeon Mi-seon

Salah satu sosok aktris veteran yang terkenal sering berperan sebagai seorang ibu. Bintang drama Mother, Hide and Seek dan The Moon Embracing The Sun. Pada 29 Juni 2019 lalu, ia ditemukan tewas bunuh diri dengan cara menggantung diri di kamar mandi satu hotel di kawasan Jeonju.

Agensi Jeon Mi Seon, Boas Entertainment menyatakan dalam keterangan resminya bahwa Jeon Mi Seon selama ini memang menerima perawatan untuk mengatasi depresi yang ia alami.

3. Jonghyun SHINee

18 Desember 2017 jadi hari paling menyedihkan bagi SHINee dan para penggemarnya, Shawol. Jonghyun yang selama ini begitu terbuka tentang depresi yang ia alami, ditemukan meninggal. Jonghyun mengakhiri hidupnya dengan mengunci dirinya di suatu kamar hotel, sengaja menghirup karbonmonoksida.

Sebelum meninggal, Jonghyun diketahui sempat mengirimkan pesan pada sang kakak. Pesan di mana Jonghyun mengatakan bahwa ia sudah cukup menderita selama ini. Dalam note yang ditinggalkan Jonghyun, vokalis utama SHINee tersebut dengan gamblang menceritakan depresi yang ia alami dan bagaimana menjadi selebriti di Korsel telah menggerus kesehatan mentalnya.

4. Jang Ja Yeon

Dikenal sebagai aktris yang ikut membintangi drama populer, Boys Over Flowers. Pada 7 Maret 2009, wanita 29 tahun ini ditemukan meninggal karena gantung diri di rumahnya.

Sebelum meninggal, Jang Ja Yeon meninggalkan catatan, menjelaskan bos agensinya, Kim Sung Hun memaksa dirinya untuk menjajakan diri secara seksual kepada orang-orang berduit. Pihak keluarga, kakak Jang Ja Yeon menyebutkan pada polisi bahwa benar adiknya mengalami depresi.