CALIFORNIA - Walt Disney Studios dan musisi legendaris Lionel Richie akan berkolaborasi mengggarap sebuah proyek layar lebar berjudul All Night Long. Film itu diadaptasi dari salah satu lagu milik Richie yang populer dirilis pada 1983.

Mengutip The Hollywood Reporter, Richie bersama Bruce Eskowitz, Dana Brunetti (Fifty Shades of Grey), Captain Phillips, dan Matt DelPiano akan menjadi produser dalam All Night Long. Sementara produksinya diserahkan kepada Media Kavaleri.

Pete Chiarelli, yang pernah menggarap Crazy Rich Asian dan Now You See Me 2 dipercaya untuk membuat skenario film tersebut. Disney kabarnya akan menjadikan proyek ini sebagai film musikal dan berharap dapat memanfaatkan tren pertumbuhan film musikal.

Dalam beberapa tahun terakhir, film The Greates Showman, Rocketman, serta Bohemian Rhapsody mendapat tempat yang cukup baik di hati penonton. Di satu sisi, Rhapsody sukses meraup pendapatan sebesar USD903 juta di seluruh dunia.

Sementara Rocketman membawa Rami Malek memenangkan Aktor Terbaik Academy Awards. Film All Night Long akan digarap serupa Mamma Mia! dengan mengangkat deretan lagu populer Lionel Richie dan grup funk dan soulnya, The Commodores. Selain All Night Long, ada pula lagu Hello, Hello You, Say You, Say Me, Endless Love, hingga Dancing on the Ceiling. Sebagai musisi, Richie telah menjual lebih dari 90 juta kopi karyanya dan memenangkan empat trofi Grammy.