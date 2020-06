LOS ANGELES - Pandemi corona memberikan banyak perubahan termasuk di industri film Hollywood. Hal itu yang dirasakan oleh film The One and Only Ivan.

The One and Only Ivan harusnya tayang pada 21 Agustus 2020 di bioskop. Namun melihat perkembangan dunia dan jadwal film yang molor imbas pandemi, The One and Only Ivan akan tayang dalam layanan streaming, Disney+.

Baca Juga:

Jerry Lawalata Terjaring Kasus Narkotika saat Berada di Kantornya

Berteman Baik, Pemilik Ayam Geprek Kaget dengan Sikap Ruben Onsu





"Dunia telah berubah dalam sekejap. Orang-orang di seluruh dunia telah berbagi pengalaman penting yang mengubah hidup dengan cara yang belum pernah kita lihat selama seabad. Menanggapi hal ini, saya sangat senang bahwa kami dapat berbagi kisah menyenangkan dari novel karangan Katherine Applegate, The One and Only Ivan yang hadir pada Agustus di Disney Plus. Film ini membawa kegembiraan melalui persahabatan sejati ini yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata," jelas Thea Sharrock, sang sutradara seperti dilansir dari Variety.

The One and Only Ivan adalah film yang menggabungkan live-action dan CGI, berdasarkan novel karangan Katherine Applegate berjudul sama. Ivan adalah gorila silverback seberat 400 pon yang berbagi habitat bersama Stella si gajah dan Bob si anjing di pusat perbelanjaan pinggiran kota. Dia memiliki sedikit kenangan tentang hutan tempat dia ditangkap. Ketika seekor bayi gajah bernama Ruby tiba, ia menyentuh sesuatu di dalam dirinya dan membuatnya mempertanyakan hidupnya.

The One and Only Ivan adalah film garapan Walt Disney yang dibintangi oleh Sam Rockwell, Angelina Jolie, Bryan Cranston, Ramón Rodríguez, Brooklynn Prince, Ariana Greenblatt, Danny DeVito dan Helen Mirren.

(aln)