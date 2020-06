SEOUL - Sepeninggalan Song Joong Ki, tim produksi Season of You and Me dikabarkan mendekati aktor pendatang baru, Kim Dong Hee. Dia ditawari untuk menghidupkan peran legenda musik Korea, Yoo Jae Ha.

NPIO Entertainment selaku agensi sang aktor mengatakan, artisnya tengah mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut. Ini tentu akan menjadi loncatan besar dalam karier Kim Dong Hee yang baru dimulai 2 tahun silam.

Aktor 20 tahun itu memulai karier aktingnya dengan berperan sebagai Ha Min dalam web series, A-TEEN, pada 2018. Di tahun yang sama, dia membintangi drama populer SKY Castle dan kembali membintangi musim kedua A-TEEN setahun kemudian.

Tahun ini, Kim Dong Hee kembali mencuri perhatian publik lewat wajah tampan dan akting mumpuninya lewat Itaewon Class dan Extracurricular. Kerap mendapat tawaran untuk berperan sebagai siswa SMA, dia berharap kariernya bisa lebih mapan.

Baca juga: Jadwal Syuting Bentrok, Song Joong Ki Mundur dari Season of You and Me

“Sebenarnya, aku tak masalah berperan sebagai siswa. Namun aku ingin menjadi aktor yang bisa memerankan apa saja,” ujarnya seperti dikutip dari HELLOKPOP, pada Rabu (10/6/2020).

Song Joong Ki, lewat agensinya History D&C mengumumkan pengunduran dirinya dari produksi film Season of You and Me pada 5 Juni silam. Kala itu, agensi tersebut menjadikan jadwal syuting yang bentrok menjadi alasan pengunduran dirinya. “Kondisi ini tak bisa dihindari. Karena pandemi COVID-19 semua jadwal syuting diundur. Kami pun harus menjadwal ulang jadwal kerja Song Joong Ki sepanjang semester II-2020,” ujar agensi tersebut. Film Season of You and Me berkisah tentang perjalanan hidup musisi legendaris Korea Selatan yang tewas di usia 25 tahun. Sesuai rencana semula, produksi film tersebut dijadwalkan mulai pada Juni 2020.* Baca juga: V BTS Berencana Rilis Mixtape pada Akhir 2020