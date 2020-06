SEOUL - Kim Sejeong ‘gugudan’ tampaknya akan kembali ke layar kaca lewat drama terbaru OCN, Amazing Rumor. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Jellyfish Entertainment selaku agensi sang idol.

“Benar bahwa Kim Sejeong mendapatkan tawaran untuk membintangi Amazing Rumor. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar Jellyfish Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Selasa (9/6/2020).

Drama Amazing Rumor merupakan proyek adaptasi dari kisah webtoon berjudul serupa. Kisahnya tentang iblis yang kembali ke bumi untuk mendapatkan hidup abadi dan kumpulan orang yang ingin menangkap mereka.

Kim Sejeong dipercaya untuk menghidupkan peran sebagai Do Ha Na dalam drama tersebut. Dia digambarkan sebagai sosok yang mampu 'mengendus' keberadaan roh jahat dengan mengandalkan pendengarannya.

Jika idol 23 tahun tersebut menerima tawaran membintangi Amazing Rumor, maka proyek ini akan menjadi drama terbarunya setelah membintangi I Wanna Hear Your Song yang menyelesaikan masa tayangnya pada musim panas tahun lalu.

Di luar karier aktingnya, Kim Sejeong diketahui merilis album solo perdananya bertajuk ‘Plant’, pada Maret silam. Sekarang, dia tengah mempersiapkan diri untuk debut sebagai aktris musikal lewat pertunjukan militer, Return: The Promise of the Day.*

