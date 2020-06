SEOUL - Bae Yubin atau yang dikenal dengan nama panggung Binnie ‘Oh My Girl’ akan membintangi web drama terbaru, Sometoon. Drama itu, menurut Soompi, akan mengawinkan genre drama romantis dengan misteri.

Dalam drama itu, Binnie akan berperan sebagai Seo Ye Jin, seorang mahasiswi yang melakukan apapun yang disukainya dan menikmati hal kecil dalam hidupnya. Dia kemudian menjalin persahabatan dengan secara daring dengan akun bernama Friendly Brick.

Namun kemudian dua pria yang mengklaim diri sebagai Friendly Brick kemudian menemuinya secara langsung. Web drama Sometoon ini diadaptasi dari webtoon berjudul Sometoon x Oh My Girl.

Dalam versi webtoon, tujuh tokoh utama di dalamnya akan memiliki kisah mereka masing-masing. Namun dalam versi web drama ini, Binnie akan berlakon sebagai protagonis.

Baca juga: Chani SF9 akan Tampil sebagai Cameo dalam Once Again

Sejauh ini, Binnie ‘Oh My Girl’ dikabarkan akan beradu akting dengan aktor Jung Woo Jin. Aktor yang pernah tampil dalam I Can See Your Voice 7 itu akan berperan sebagai Nowoon, teman sekelas Seo Ye Jin.

Sebelum memulai debutnya bersama Oh My Girl pada 2015, Binnie juga dikenal sebagai aktor cilik. Dia pernah membintangi beberapa judul drama, seperti Baker King, Kim Tak Goo dan Sungkyunkwan Scandal.

Selain Sometoon, Binnie juga membintangi web drama Living With a Ghost yang mulai tayang sejak Februari 2020. Web drama itu akan mulai tayang pada 16 Juni dan tayang setiap Selasa dan Kamis di aplikasi Seezn.

Pada 23 Juni mendatang, Sometoon juga akan diunggah ke channel YouTube Real Ending. Seperti Seezn, channel YouTube itu juga akan mengunggah drama itu setiap Selasa dan Kamis.*

Baca juga: Penjelasan Sutradara soal Kisah Cinta Jo Jung Suk dan Jeon Mi Do dalam Hospital Playlist