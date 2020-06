LOS ANGELES - Menyuarakan isu sosial perihal rasisme bisa diekspresikan melalui berbagai platform. Contoh salah satunya melalui karya seni, yakni lagu dan musik yang universal.

Mencoba melawan perlakuan rasisme yang sayangnya masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, para musisi pun membuat berbagai lagu yang sarat dengan pesan berisi ajakan menentang dan melawan rasisme.

Menghimpun berbagai sumber, Selasa (9/6/2020), berikut ulasan singkat lagu-lagu yang berisi pesan melawan perlakuan rasisme part 2:

1. Pride (In the Name of Love)

Salah satu lagu hits dari U2 yang sukses menjadi anthem internasional ini berisi pesan-pesan tentang perdamaian, kebebasan, dan hak asasi manusia. Lagu ini disebut terinspirasi dari gerakan sipil masyarakat sekaligus sebagai perayaan warisan yang ditinggalkan sosok Martin Luther King Jr.

2. Say it Loud, I’m Black and Proud

Dari judulnya saja kita sudah bisa menebak bahwa lagu ini memang fokus menyoroti isu rasisme terhadap orang Afro-Amerika. Lirik lagu ini menuturkan soal prasangka tentang orang kulit hitam di Amerika. Sukses besar di chart single R&B hingga memuncaki tangga lagu Hot 100 Billboard, tak heran lagu James Brown itu cepat menjadi lagu anthem orang Afro-Amerika.

