LONDON - Akan ada kejutan dalam film terbaru James Bond: No Time To Die. Si Agen 007 yang diperankan oleh Daniel Craig itu kabarnya akan menjadi ayah dari anak perempuan berusia 5 tahun.

"Benar, Bond menjadi ayah (dalam No Time To Die). Ini sesuatu yang tak pernah diduga pecinta James Bond," ujar sumber dalam tim produksi film itu seperti dikutip dari The Paper, pada Senin (8/6/2020).

Dalam film James Bond terakhirnya kali ini, Daniel Craig akan menjadi ayah dari Mathilde. Anak perempuan itu dikisahkan putri James Bond bersama Dr. Madeleine Swann yang diperankan oleh aktris Perancis, Lea Seydoux.

Status James Bond sebagai ayah dalam No Time To Die pertama kali terungkap dalam skenario film yang bocor dan diperjualbelikan di eBay. "Selama ini, Bond digambarkan sebagai agen yang selalu dapat menaklukkan hati wanita-wanita cantik," ungkap sumber itu menambahkan.

Menjadikan James Bond sebagai ayah membuka dunia baru dalam pengembangan cerita film tersebut. Namun tentu saja, No Time To Die tak sekadar tentang status baru Bond sebagai ayah. "Ketika Bond bahagia dengan kehidupan pribadinya, dia harus kembali pada kenyataan bahwa ada dunia yang harus dia selamatkan," kata sumber tersebut. Dalam film ke-25 kali ini, James Bond akan berjuang menyelamatkan dunia dari pandemi yang disebabkan virus mematikan. "Mungkin, virus itu menyerupai COVID-19 saat ini," tutur sumber itu. Film James Bond: No Time To Die awalnya dijadwalkan tayang di bioskop pada April 2020. Namun karena pandemi Corona, penayangannya diundur menjadi November 2020.*