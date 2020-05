SEOUL - Aktor Lee Dong Gun berencana untuk kembali membintangi proyek layar lebar dalam waktu dekat. Star News melaporkan, dia digaet untuk membintangi film Come Back Home.

Kabar itu kemudian diklarifikasi oleh FNC Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktor. “Lee Dong Gun memang mendapat tawaran untuk membintangi Come Back Home. Tapi dia belum menentukan apakah akan menerima tawaran itu atau tidak,” ujar perwakilan agensi itu kepada MyDaily seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (29/5/2020).

Film Come Back Home akan bertutur tentang seorang pria yang menjadi suami dan ayah di usia sangat muda. Dia kemudian harus menghadapi orang-orang yang menculik anaknya. Selain Lee Dong Gun, aktor Kim Young Kwang kabarnya juga didekati untuk membintangi film tersebut.

Apabila Lee Dong Gun menerima tawaran tersebut, maka Come Back Home akan menjadi proyek barunya, sejak membintangi Love Now pada 2007. Dia diketahui sempat membintangi film Encounter pada 2015. Sayangnya, film yang dibintanginya bersama Jiyeon T-ARA itu tak dirilis di bioskop.

