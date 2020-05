SEOUL - MBC merilis deretan stills episode perdana drama Dinner Mate, pada Sabtu (23/5/2020). Deretan stills itu akan memperlihatkan chemistry Seo Ji Hye dan Kim Jung Hyun sebagai pasangan kekasih.

Pada salah satu foto, Seo Ji Hye dan Lee Young Dong terlihat bertengkar, namun pada akhirnya mereka bisa menikmati makan malam bersama. Dari kejauhan, tampak Song Seung Heon mengamati mereka.

Dalam Dinner Mate, Kim Jung Hyun akan tampil sebagai cameo. Dia akan berlakon sebagai Lee Young Dong, mantan kekasih Woo Do Hee (Seo Ji Hye). Penggemar mengantisipasi akting keduanya setelah kisah cinta mereka berakhir tragis dalam Crash Landing on You.

Seo Ji Hye mengungkapkan sangat menikmati perannya sebagai Do Hee. Karakter itu digambarkannya bisa tertawa dan mengumbar guyonan di tengah situasi sulit sekalipun.

“Aku akan berusaha menampilkan sisi lain Woo Do Hee kepada penonton. Sehingga penonton bisa menikmati tawa dan kebahagiaan dengan menontonnya,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (23/5/2020). Drama yang sebelumnya berjudul Shall We Eat Dinner Together? itu akan memulai debutnya pada 25 Mei mendatang. Kisahnya berfokus tentang pria dan wanita yang jatuh cinta lewat kuliner setelah mengalami patah hati.* Baca juga: Isi Soundtrack Hospital Playlist, Lagu Jeon Mi Do Puncaki Tangga Lagu Korea